Veneto boom infortuni sul lavoro | Pd chiede più fondi per la prevenzione e controlli negli Spisal

In Veneto, il numero di infortuni sul lavoro è aumentato, causando preoccupazione tra i lavoratori e le aziende. Questa crescita si lega a carenze nei controlli e nella prevenzione, secondo il Partito Democratico. La richiesta di più fondi agli Spisal mira a potenziare le ispezioni e le misure di sicurezza. Le aziende si trovano a fronteggiare condizioni spesso precarie e insufficienti. La situazione richiede interventi concreti per migliorare la tutela dei dipendenti. La questione resta al centro del dibattito locale.

Aumentano gli infortuni sul lavoro in Veneto: il Pd chiede più risorse agli Spisal. L'allarme per la sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto si fa sempre più pressante. I dati Inail del 2025 rivelano un aumento di circa 1.700 denunce di infortunio rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 71.867 casi. Il Partito Democratico chiede alla Regione un investimento urgente e significativo negli Spisal, i servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, per tutelare la salute dei lavoratori. Un quadro preoccupante: i numeri dell'insicurezza. Il Veneto si conferma una regione dove la sicurezza sul lavoro necessita di interventi mirati e di un'attenzione costante.