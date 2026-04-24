Boom set-jetting | il boom delle serie TV che rivoluziona i viaggi

Negli ultimi tempi si registra un aumento dei viaggi ispirati alle serie TV, con alcune destinazioni che registrano un incremento del 16% nelle prenotazioni. Questo fenomeno, noto come set-jetting, porta i visitatori a visitare luoghi mostrati nelle produzioni televisive più popolari. Le serie come White Lotus contribuiscono a questa tendenza, spingendo i viaggiatori a scegliere mete che hanno fatto da sfondo alle storie che hanno visto in streaming.

? Cosa sapere I viaggiatori scelgono mete seguendo serie come White Lotus con un incremento del 16%.. La domanda di set-jetting sposta i flussi verso Hawaii e Sudafrica tramite eSIM.. Due terzi dei viaggiatori scelgono oggi la meta seguendo le tracce lasciate dai personaggi delle serie streaming, con un incremento della domanda del 16% nell’ultimo anno secondo i dati di Expedia Unpack ’25. Questa tendenza, nota come set-jetting, sta trasformando il modo in cui i milanesi pianificano le vacanze, spostando l’attenzione dalle classiche mete europee verso scenari lontani guidati dall’estetica cinematografica e dalla ricerca dell’inquadratura perfetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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