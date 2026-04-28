Bonus giovani donne e Zes | tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo Maggio

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto Primo Maggio ha esteso le misure di incentivazione per determinati settori lavorativi. Tra queste, ci sono gli sgravi contributivi del 100% destinati alle assunzioni di giovani sotto i 35 anni, donne e nelle zone economiche speciali. La proroga riguarda sia gli incentivi per l’occupazione giovanile sia quelli specifici per le zone economiche speciali, con l'obiettivo di favorire l'occupazione in queste aree e categorie.

Il dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100%. Tra le novità aiuti per le imprese che favoriscono la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro e misure per il lavoro domestico. Ecco tutti bonus in vista del 1° Maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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