Bonus giovani donne e Zes | tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo Maggio

Il decreto Primo Maggio ha esteso le misure di incentivazione per determinati settori lavorativi. Tra queste, ci sono gli sgravi contributivi del 100% destinati alle assunzioni di giovani sotto i 35 anni, donne e nelle zone economiche speciali. La proroga riguarda sia gli incentivi per l’occupazione giovanile sia quelli specifici per le zone economiche speciali, con l'obiettivo di favorire l'occupazione in queste aree e categorie.

Il dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100%. Tra le novità aiuti per le imprese che favoriscono la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro e misure per il lavoro domestico. Ecco tutti bonus in vista del 1° Maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bonus giovani under35 e donne nel decreto Primo maggio: tutte le novità e gli sconti per i lavoratoriNel decreto lavoro che il governo sta preparando in occasione del Primo maggio, si punta a rendere strutturale il bonus giovani under 35, l'esonero... Decreto Primo maggio, le ipotesi del governo Meloni: bonus giovani under 35, sostegni ai rider e ZesIl governo Meloni sta studiando le misure che potrebbero entrare nel decreto Primo maggio, che dovrebbe essere approvato dal Cdm del prossimo 30... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ultime limature al decreto primo maggio; Decreto Primo Maggio: incentivi a chi assume, lotta al caporalato, più tutele ai rider; Decreto Primo maggio, bonus solo a chi paga il salario giusto. Il piano di Palazzo Chigi; Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio. Bonus giovani, donne e Zes: tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo MaggioIl dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100% ... fanpage.it Decreto primo maggio, prorogati i bonus per le assunzioni di giovani e donne. Al centro il tema del salario giustoLa bozza del decreto lavoro introduce presunzioni di subordinazione per i rider, imponendo trasparenza nelle piattaforme digitali e misure contro il caporalato, per garantire diritti e sicurezza ai la ... milanofinanza.it Caldo in calo ma per il Primo Maggio è previsto il sole Peggioramento prima al Nord, poi temperature giù in tutta Italia facebook In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com