Il decreto sicurezza è diventato legge dopo l’approvazione finale alla Camera. Durante la seduta, sono scoppiate proteste con fazzoletti e cori, mentre alcuni deputati del Pd hanno interrotto i lavori cantando Bella Ciao. La discussione si è svolta tra momenti di tensione e un inno di Mameli, con alcune opposizioni che hanno tentato di ostacolare l’approvazione del provvedimento. Il ministro dell’interno ha commentato che non si tratta di un festival canoro.

Via libera finale al Dl sicurezza, alla Camera, tra proteste, inno di Mameli e sceneggiate del Pd che ha interrotto i lavori cantando Bella Ciao. Al momento del voto, i deputati di opposizione hanno mostrato dei cartelli all’aula con scritto "La nostra sicurezza è la Costituzione". Poco prima, invece, sempre dall'opposizione si era levato il coro con "Fratelli d'Italia". Subito la maggioranza si è unita al coro e così in tutta l’aula è risuonato l’inno nazionale. Riccardo Ricciardi, il primo degli iscritti a parlare, ha esordito con un "buon 25 Aprile". La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga è intervenuta indossando il fazzoletto dell’Anpi al collo prima del voto finale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Dl sicurezza è legge. Sceneggiata dell'opposizione: fazzoletti e Bella Ciao. Salvini: "Non è festival canoro"

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