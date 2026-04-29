Bonelli e la gag dello spinello da Fedez | Niente di preparato ho fumato per lanciare un messaggio

Durante un'intervista, un esponente politico ha dichiarato che il consumo di uno spinello rappresenta un gesto volto a trasmettere un messaggio significativo. La sua affermazione si riferisce a un episodio recente, in cui ha fumato un cannone di marijuana, spiegando che non si tratta di un gesto preparato, ma di un modo per comunicare qualcosa. La dichiarazione è stata diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos.

(Adnkronos) – Un 'bel tirone' di spinello serve a mandare un messaggio importante, parola di Angelo Bonelli. Soprattutto se lo fai da non assuntore di cannabis e mentre vieni ripreso dalle telecamere di Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, che qualche centinaia di migliaia di utenti lo riesce a catturare. Ma, di fatto,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Bonelli fuma uno spinello in diretta da Fedez: sceneggiata contro il dl Sicurezza (video) Marco Masini: "Con Fedez ho lanciato un messaggio ai giovani"Sanremo, il nuovo album "Perfetto imperfetto", il tour estivo e autunnale e un brano diventato virale come "Male necessario". Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Legalizziamola, Bonelli tira marijuana con Fedez. Bonelli da Fedez, la gag della canna in podcast: Legalizzate la marijuanaUn tiro in video per dire: legalizzate la marijuana. È la gag del deputato di Avs Angelo Bonelli ospite del Pulp Podcast di Fedez. Nel video, Fedez prepara quella che ha tutte le apparenze di una cann ... repubblica.it Bonelli da Fedez, ‘legalizzate la marijuana’. E fa un tiro in diretta(ANSA) – ROMA, 28 APR – Un tiro in video per dire: legalizzate la marijuana. E’ la gag del deputato di Avs Angelo Bonelli ospite del Pulp Podcast di Fedez. Nel video, Fedez prepara quella che ha tutte ... espansionetv.it