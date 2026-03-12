Sanremo, il nuovo album "Perfetto imperfetto", il tour estivo e autunnale e un brano diventato virale come "Male necessario". Per Marco Masini è un momento d'oro in cui si è rimesso in gioco, riuscendo a conquistare nuove fette di pubblico soprattutto tra le giovani generazioni. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marco Masini: "Con Fedez ho lanciato un messaggio ai giovani"

Articoli correlati

Fedez, in gara insieme a Marco Masini con "Male necessario", si è raccontato in conferenza stampa: «Ho commesso errori ma guardo avanti»(askanews) – «Una cosa che mi ha insegnato soprattutto lo scorso Sanremo e mi ha fatto piacere è come la musica riesce molto spesso a spegnere il...

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini rivisitano Meravigliosa creatura con HauserFedez e Marco Masini interpreteranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini in compagnia del violoncellista Hauser nella serata delle cover del...

Marco Masini e Fedez, la videochiamata da Sanremo - La Sanremanza 25/02/2026

Tutto quello che riguarda Marco Masini

Temi più discussi: Sanremo, ecco la classifica dei brani più ascoltati: vendite, YouTube e streaming; Perfetto Imperfetto, il nuovo disco di Marco Masini; Masini ringrazia Fedez: Un viaggio straordinario, non solo per la musica. E sempre forza Viola, vero Fede?; Marco Masini senza filtri: Io e Fedez? Tutti viviamo tempeste. Ditonellapiaga top, ma Laura Pausini...

Marco Masini senza filtri: Io e Fedez? Tutti viviamo tempeste. Ditonellapiaga top, ma Laura Pausini...Marco Masini racconta la simbiosi con Fedez, la sua passione per la musica e i consigli per i giovani artisti in un'intervista intensa a La Volta Buona. libero.it

Fedez con Marco Masini e Stjepan Hauser a Sanremo 2026, la cover di Meravigliosa creaturaLeggi su Sky TG24 l'articolo Fedez con Marco Masini e Stjepan Hauser a Sanremo 2026, la cover di Meravigliosa creatura ... tg24.sky.it

MARCO MASINI a RADIO BRUNO! Venerdì 13 marzo, dalle 15.00, Marco Masini sarà ospite nei nostri studi con Achille Marini e Barbara Pinotti, per parlarci del suo prossimo album e del nuovo tour. #MarcoMasini #RadioBruno - facebook.com facebook