Durante le registrazioni del podcast Pulp, il deputato ha condiviso un momento insieme a Fedez, fumando uno spinello. L’episodio è stato pubblicamente mostrato e ha attirato l’attenzione sui temi della legalizzazione della cannabis. L’azione si inserisce in un più ampio dibattito pubblico sulla questione, con l’obiettivo di evidenziare le implicazioni legali e sociali legate alla produzione e distribuzione della sostanza.

? Cosa sapere Il deputato Bonelli fuma uno spinello con Fedez durante le riprese del podcast Pulp.. L'atto mira a promuovere la legalizzazione della cannabis contro le risorse delle mafie.. Il deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, Bonelli, ha scelto di fumare una canna insieme a Fedez durante le riprese del podcast Pulp per trasmettere un messaggio diretto sulla legalizzazione della cannabis. L'episodio, avvenuto subito dopo l'intervista tra il rapper milanese e Michele Boldrin, vede protagonista un leader che non è un consumatore abituale di cannabis, ma che ha accettato la proposta di Fedez di condividere uno spinello per dare forza a una battaglia storica del suo movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonelli e Fedez: lo spinello per la battaglia contro le mafie

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