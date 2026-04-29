Bolzano sotto controllo | hashish sequestrato e furti sventati

Nella giornata di domenica, la polizia ha sequestrato circa 2,5 chili di hashish durante un controllo a San Quirino. Nel corso delle operazioni a Bolzano sono state identificate 334 persone e un tentato furto è stato impedito. Le forze dell’ordine hanno svolto attività di vigilanza per garantire la sicurezza nella zona.

?? Cosa sapere Polizia sequestra 2,5 chili di hashish a San Quirino durante i controlli di domenica. Operazione di vigilanza a Bolzano con 334 persone identificate e un furto sventato. La polizia ha sequestrato 2,5 chili di hashish recuperati in uno zaino abbandonato a San Quirino nella mattinata di domenica, durante un'ondata di controlli straordinari disposti dal questore Giuseppe Ferrari a Bolzano. L'operazione, che ha impegnate le squadre della Volante, si inserisce in un piano di vigilanza c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano sotto controllo: hashish sequestrato e furti sventati Notizie correlate Leggi anche: Scuole sotto controllo a Caltanissetta: la polizia sequestra coltelli e hashish. Due minori denunciati Roma: controlli all’Aurelio, sventati rapina e furto, tre arresti, sequestrato kit da scassoArresti nel quartiere Aurelio di Roma: due tentativi di furto e una rapina sventati dalla polizia. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bolzano, maxi-sequestro della polizia: 2,5 chili di hashish in uno zaino abbandonato; Bosco in fiamme tra Castalta e Santa Croce: incendio sotto controllo e bonifica dei focolai; Bressanone, controlli dei Carabinieri: sequestrati sfollagente e droga, denunciato un 24enne. Bolzano, maxi-sequestro della polizia: 2,5 chili di hashish in uno zaino abbandonatoOperazioni mirate nelle zone più sensibili con pattugliamenti e verifiche. Recuperata refurtiva e sequestrata sostanza stupefacente, diversi interventi tra liti, persone moleste e violazioni di provve ... altoadige.it Ciclista sotto un camion in via Veneto a Bolzano: è grave. https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/ciclista-sotto-un-camion-in-via-veneto-a-bolzano-%C3%A8-grave-1.4352155 - facebook.com facebook