A Roma, tre uomini sono stati arrestati all’Aurelio dopo aver tentato di mettere a segno una rapina e un furto. La polizia è intervenuta in due occasioni diverse, impedendo che i malviventi portassero a termine i loro piani. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato anche un kit da scasso, usato per forzare serrature e porte. Gli arresti sono stati effettuati prima che potessero causare danni più gravi. Gli investigatori continuano a indagare sui legami tra i sospetti.

Tre persone sono state arrestate nel corso di due distinti interventi in cui gli agenti della polizia di Stato hanno neutralizzato, nella fase del tentativo, una rapina e un furto. Questo è il bilancio dei controlli eseguiti dai poliziotti nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Aurelio di Roma. Controlli e Arresti nel Quartiere Aurelio. L’operazione, coordinata dal distretto di zona, ha visto l’identificazione di oltre 80 persone e si è sviluppata attraverso identificazioni a tappeto, verifiche presso gli esercizi commerciali e una mirata attività di monitoraggio delle principali aree di aggregazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli all’Aurelio, sventati rapina e furto, tre arresti, sequestrato kit da scasso

