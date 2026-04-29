Bologna tre fratelli all’altare | 60 anni di amore e promesse

A Bologna, tre fratelli appartenenti alla famiglia Stefanini hanno celebrato un momento speciale rinnovando le promesse matrimoniali. Le cerimonie si sono svolte alla presenza di familiari e amici, e sono durate circa un'ora. Tutti e tre i matrimoni hanno raggiunto i 60 anni di matrimonio, e le celebrazioni sono state accompagnate da momenti di festa e ricordi condivisi.

? Cosa sapere Tre coppie della famiglia Stefanini rinnovano le promesse matrimoniali a Bologna dopo 60 anni.. L'evento celebra i legami nati tra gennaio e aprile del 1966 nella parrocchia Mameli.. Tre coppie della famiglia Stefanini hanno rinnovato le promesse matrimoniali nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria in via Mameli a Bologna, celebrando sessant’anni di vita insieme durante la cerimonia di domenica scorsa. Il rito, che ha coinvolto tre legami familiari profondamente intrecciati, ha come protagonisti Giuseppe Stefanini con la moglie Adriana Zamariola e la coppia formata da Rosanna Stefanini ed Ermanno Stanzani. A completare il quadro delle celebrazioni è stata la sorella gemella di Rosanna, Anna Paola Stefanini, unita al compagno Dario Negroni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, tre fratelli all’altare: 60 anni di amore e promesse Notizie correlate Mense scolastiche a Bologna, via alla gara da 60 milioni per tre anniBologna, 20 aprile 2026 – Settecentomila euro per acquistare tegami, forni e frigoriferi. Cariati e la lotta al bullismo: le Lampare denunciano tre anni di promesse mancateCariati, una comunità calabrese che attende ancora un segnale concreto, si ritrova al centro di una persistente battaglia contro il bullismo, con la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giuseppe, Anna Paola e Rosanna: nozze di diamante per 3 fratelli (con festa a sorpresa); Samar e il piccolo Ahmed, quattro mesi nella stanza di un Cas bolognese; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; I risultati della 25a giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Giuseppe, Anna Paola e Rosanna: nozze di diamante per 3 fratelli (con festa a sorpresa)Il matrimonio è un affare di famiglia: i tre fratelli Stefanini hanno rinnovato le loro promesse nello stesso giorno alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria in via Mameli: un percorso lungo 60 anni ... msn.com Hanno un cognome imbarazzante, tre fratelli ottengono di poterlo cambiareTre fratelli stanchi di portare un cognome imbarazzante, che si prestava facilmente a derisione e scherno, hanno chiesto e ottenuto di cambiarlo, adottando al suo posto quello della madre. Accade a ... bologna.repubblica.it Le torri medievali di Bologna non caddero nel Medioevo. Le abbatterono nel 1923. E non fu una guerra, né un terremoto. Fu un cantiere. Bologna nel XII secolo era una foresta di pietra: centinaia di torri che i nobili costruivano per mostrare potere, ricchezza, q - facebook.com facebook Bologna, stiramento del retto femorale per Joao Mario Casale in gruppo, le ultime su Dallinga x.com