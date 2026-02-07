Cariati e la lotta al bullismo | le Lampare denunciano tre anni di promesse mancate

A Cariati, la lotta contro il bullismo continua senza grandi risultati. Le Lampare, un gruppo locale, denunciano che sono passati quasi tre anni dalle promesse di istituire una Commissione Pari Opportunità, ma ancora non si vede nulla di concreto. La comunità aspetta da tempo segnali chiari, mentre il problema resta aperto e le parole non sono diventate azioni.

Cariati, una comunità calabrese che attende ancora un segnale concreto, si ritrova al centro di una persistente battaglia contro il bullismo, con la promessa di una Commissione Pari Opportunità che, a distanza di quasi tre anni, non è ancora stata mantenuta. La denuncia arriva dal Gruppo Consiliare Lampare, che in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo, ha riacceso i riflettori su un'amministrazione comunale chiamata a rispondere a un impegno assunto pubblicamente e sostenuto all'unanimità in Consiglio. La questione, lungi dall'essere una mera formalità burocratica, tocca le fondamenta stesse della coesione sociale e della tutela dei più vulnerabili, in un contesto in cui il fenomeno del bullismo, come sottolineano i consiglieri, non può essere liquidato come un semplice "problema dei ragazzi".

