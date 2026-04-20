Mense scolastiche a Bologna via alla gara da 60 milioni per tre anni

A Bologna è stata avviata una gara da 60 milioni di euro per la gestione delle mense scolastiche, che durerà tre anni. L’appalto riguarda l’acquisto di attrezzature come tegami, forni e frigoriferi, con un importo di circa 700.000 euro destinato a queste forniture. La procedura interessata coinvolge più aziende, che hanno presentato le proprie offerte entro la scadenza stabilita. La selezione si basa su criteri di economicità e qualità dei servizi offerti.

Bologna, 20 aprile 2026 – Settecentomila euro per acquistare tegami, forni e frigoriferi. Quasi 60 milioni di euro con un’aggiunta massima di 11,1 milioni per produrre-confezionare-distribuire i vassoi; due lotti (uno con il centro-pasti Fossolo di via Canali, l’altro con Erbosa in via Gobetti e Terracini in via Manzi); assegnazione in comodato d’uso gratuito delle tre cucinone, padelle incluse e durata settembre 2026 - agosto 2029 con possibilità di rinnovo settembre 2029 - agosto 2031. Al netto della variazione di bilancio da 700mila euro per padelle e coltelli, il resto è nella delibera del Consiglio comunale che oggi accenderà i fornelli della gara sulla refezione scolastica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mense scolastiche a Bologna, via alla gara da 60 milioni per tre anni Notizie correlate Bologna: mense scolastiche, nuovo bando dopo 19 milioni di euroBologna, la mensa scolastica tra costi in aumento e nuove sfide per l'appalto Bologna è chiamata a ripartire con un nuovo bando per la gestione delle... Mense scolastiche a Bologna, il costo annuale per Ribò-Camst aumenta a 19 milioniBologna, 20 febbraio 2026 - Da un lato la macchina comunale è al lavoro per il nuovo bando per la refezione scolastica; dall’altro il cisto della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mense scolastiche, dopo lo stop dell'Anac il Comune di Bologna ci riprova con un nuovo bando; Nutri.M.E.N.T.I: dalle mense scolastiche un modello di economia circolare di quartiere; Cesena, la mobilità sostenibile parte dalla scuola: 128 classi in cammino; Salerno, a mensa solo da ottobre e pagano le fasce deboli. Mense scolastiche a Bologna, via alla gara da 60 milioni per tre anniBologna, 20 aprile 2026 – Settecentomila euro per acquistare tegami, forni e frigoriferi. Quasi 60 milioni di euro con un’aggiunta massima di 11,1 milioni per produrre-confezionare-distribuire i ... ilrestodelcarlino.it Mense scolastiche, dopo lo stop dell’Anac il Comune di Bologna ci riprova con un nuovo bandoCon le mense scolastiche Palazzo d’Accursio ci riprova, con l’obiettivo (e la speranza) di individuare un nuovo gestore in vista del nuovo anno scolastico. Dopo la gara d’appalto andata deserta e sopr ... corrieredibologna.corriere.it FABRIANO – Le mense scolastiche hanno servito a tavola un pasto pensato e costruito attorno ai principi della dieta mediterranea ricordando che «le scelte del cibo che facciamo ogni giorno hanno un impatto reale sul clima e sulla salute» sottolinea l’assess - facebook.com facebook Oristano, appalto per le mense scolastiche: c’è un ricorso al Tar x.com