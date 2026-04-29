Nella città si è concluso un sequestro di criptovalute dal valore superiore ai 7,5 milioni di dollari, legato a una truffa Ponzi nel settore fotovoltaico. L'indagine ha portato al coinvolgimento di circa 6.000 risparmiatori. L'operazione rappresenta uno dei sequestri più consistenti di criptovalute mai effettuati in Italia. Le autorità hanno sequestrato le risorse digitali in diverse località, seguendo le tracce della rete fraudolenta.

È di oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute il bilancio del più grande sequestro mai effettuato in Italia nell’ambito di una truffa legata al fotovoltaico. Il provvedimento, eseguito nelle scorse ore, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna e ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Le indagini hanno permesso di individuare e congelare fondi illeciti riconducibili a uno schema Ponzi di portata transnazionale, che avrebbe coinvolto circa 6mila risparmiatori su tutto il territorio nazionale. Il comunicato delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sequestro rappresenta una svolta decisiva nelle indagini sulla cosiddetta “truffa del fotovoltaico”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, sequestro milionario di criptovalute senza precedenti: scoperta truffa sul fotovoltaico

Notizie correlate

Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovaluteNell’ambito dell’operazione 'Cagliostro', sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il...

Truffa fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollariNell’ambito dell’operazione ‘Cagliostro’, sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Bologna, adescata una minore: sei indagati per produzione di materiale pedopornografico; Milano, smantellato giro di escort per vip e calciatori di Serie A: 4 arresti e sequestro milionario.

Bologna, sequestro milionario di criptovalute senza precedenti: scoperta truffa sul fotovoltaicoÈ di oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute il bilancio del più grande sequestro mai effettuato in Italia nell’ambito di una truffa legata al fotovoltaico. Il provvedimento, eseguito nelle ... virgilio.it

Bologna: Operazione Cagliostro: Maxi sequestro criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell’ambito della truffa sul fotovoltaicoSvolta decisiva nelle indagini sulla maxi truffa del fotovoltaico. Nell’ambito dell’operazione denominata Cagliostro, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna ... ilmetropolitano.it

#Gdif #Bologna: maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell’ambito della truffa sul fotovoltaico. Svelato schema Ponzi di carattere transnazionale che ha coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. #NoiconVoi #cittadino x.com

Matteo Renzi ha confermato ufficialmente che Italia Viva appoggerà Matteo Lepore alle prossime elezioni comunali di Bologna. Il leader centrista ha sciolto le riserve a margine di un incontro con il professor Tino Ferrari, il militante di 81 anni allontanato dal co - facebook.com facebook