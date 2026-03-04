Un ragazzo di 17 anni è stato trascinato fuori dalla tramvia e violentato sotto un cavalcavia nella notte del 13 febbraio. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con alcuni esponenti che chiedono maggiore fermezza nelle pene. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sull’efficacia delle misure di sicurezza e sulla risposta della giustizia.

Firenze, 4 marzo 2026 – Trascinato fuori dalla tramvia e violentato sotto un cavalcavia. È l’aggressione choc subita da un 17enne nella notte del 13 febbraio scorso. Il giovane si è addormentato sulla tramvia, stordito dall’alcol dopo una serata con gli amici, e al risveglio si è ritrovato sotto a un cavalcavia in viale Guidoni, in balia di uno sconosciuto. Nei giorni scorsi un 32enne marocchino, con precedenti alle spalle, è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale su minore. L’uomo, secondo quanto emerge, è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del parcheggio scambiatore della tramvia in viale Guidoni, a Novoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trascinato fuori dalla tramvia e violentato a 17 anni, è scontro politico. Renzi: “Serve la certezza della pena”

Leggi anche: Ragazzo di 17 anni si addormenta in tramvia: trascinato fuori e violentato. Orrore a Firenze

Orrore a Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: fermato un marocchinoUn incubo quello vissuto da un giovane di 17 anni che, dopo essersi addormentato sulla tramvia, è stato trascinato all'esterno del mezzo da uno...

Contenuti e approfondimenti su Trascinato fuori

Temi più discussi: Firenze, trascinato fuori dalla tramvia in viale Guidoni e violentato: la notte da incubo di un ragazzo 17enne; Si addormenta sul tram, 17enne trascinato fuori e violentato; Ragazzo di 17 anni si addormenta in tramvia: trascinato fuori e violentato. Orrore a Firenze; Firenze, violentato a 17anni: aggredito dopo essersi addormentato di notte sulla tramvia.

Orrore a Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: fermato un marocchinoIl ragazzo aveva i sensi alterati dopo aver assunto degli alcolici insieme agli amici. Lo straniero ne avrebbe approfittato per abusare di lui ... msn.com

Ragazzo di 17 anni si addormenta in tramvia: trascinato fuori e violentato. Orrore a FirenzeViolenza sessuale dopo una serata con amici: il giovane stava tornando a casa, si è risvegliato sotto un cavalcavia. Arrestato un 32enne marocchino già noto alle forze dell’ordine ... lanazione.it

Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tram e violentato: fermato un marocchino ...Continua facebook

Orrore a Firenze, 17enne trascinato fuori dalla tramvia e violentato: fermato un marocchino. Leggi l'articolo x.com