Calenda all’attacco di Renzi | Se sostieni Trump e Netanyahu e stai nel campo largo il problema è psichiatrico più che politico

In un confronto acceso sui social, Carlo Calenda ha criticato Matteo Renzi, accusandolo di sostenere figure come Trump e Netanyahu e di essere nel campo largo, definendo questa posizione più un problema psichiatrico che politico. La discussione si è sviluppata nel contesto della controversia sulla guerra in Iran, con entrambi i politici coinvolti in uno scambio di battute e commenti pubblici.

Scontro social e per interposta persona tra Carlo Calenda e Matteo Renzi sul tema della guerra in Iran. Il leader di Azione ha risposto a un post su X del senatore e responsabile esteri di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che lo tirava in ballo sulla questione per un suo precedente intervento fortemente critico nei confronti di Trump e Netanyahu, oltre che di Putin. Calenda non l’ha presa benissimo e ha rilanciato con un attacco a Renzi, perché «rispondo all’autore non al tramite». «Ciao Matteo Renzi», è l’incipit del commento di Calenda, che prosegue dettagliando il perché abbia messo insieme, indicandoli come «armageddon», Trump, Netanyahu, Putin e la Corea del Nord. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Attacco Usa all'Iran, Renzi spiazza il campo largo e appoggia Trump: "Chi fa fuori Khamenei va ringraziato"L'attacco in Iran con l'uccisione dell'ayatollah Khamenei "è un fatto epocale ed è un gigantesco passo in avanti"

Roma 2027, dal patto con Renzi al dialogo con Calenda: il campo largo di Gualtieri vira al Centro

Sull'Iran la memoria corta di Renzi, Calenda e altri italianiLo stesso Matteo Renzi che è andato ad accendersi una sigaretta sulla foto in fiamme di Ali Khamenei, in solidarietà con le proteste degli iraniani finite nel sangue, dieci anni fa era a una visita ... huffingtonpost.it

Scalfarotto pone delle questioni di politica estera. Calenda replica attaccando Renzi sulle conferenze in Medio Oriente come fanno in aula i suoi quasi alleati Tajani e Salvini. Spiace che Calenda non fosse in Senato per il dibattito parlamentare. Se frequentas x.com

