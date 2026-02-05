Fondazione Carisbo promuove tre bandi per welfare cultura e protezione civile con 1,9 milioni di euro

La Fondazione Carisbo ha aperto tre bandi per finanziare progetti nelle aree del welfare, della cultura e della protezione civile. In tutto sono disponibili 1,9 milioni di euro, con scadenza il 27 febbraio. Le associazioni e gli enti interessati possono presentare le proprie proposte per ottenere i fondi necessari a sostenere iniziative sul territorio.

**Fondazione Carisbo apre tre bandi per welfare, cultura e protezione civile: 1,9 milioni di euro a disposizione fino al 27 febbraio** Nel cuore dell'attivismo sociale e della governance territoriale, la Fondazione Carisbo ha annunciato l'avvio di tre nuovi bandi di finanziamento destinati a promuovere progetti di welfare, cultura e protezione civile. Con un'erogazione totale di 1,9 milioni di euro, l'iniziativa si inserisce in un piano strategico che prevede, per l'anno 2026, un bilancio annuo di 3,45 milioni di euro per lo sviluppo del territorio. I finanziamenti saranno disponibili fino al 27 febbraio, con una procedura aperta e trasparente, a cui si possono partecipare le associazioni, le imprese sociali, le cooperative, le organizzazioni no profit, e i comuni coinvolti.

