Fondazione Carisbo per il territorio Welfare cultura ed emergenze Tre nuovi bandi per 1,9 milioni

La Fondazione Carisbo apre tre nuovi bandi di finanziamento, disponibili fino al 27 febbraio. In totale, mette a disposizione 1,9 milioni di euro per sostenere progetti sul territorio, con un'attenzione speciale a welfare, cultura ed emergenze. I bandi sono pubblicati sul sito ufficiale e si inseriscono nel piano triennale 2024-2026, che prevede 12 milioni di euro complessivi. Per quest’anno, sono stati stanziati 3,45 milioni di euro destinati a sette diverse iniziative.

Sono accessibili fino al 27 febbraio i nuovi bandi di finanziamento della Fondazione Carisbo, pubblicati sul sito istituzionale in attuazione del Documento Programmatico Previsionale 2026 che fissa, a conclusione delle Linee di Indirizzo Triennali 2024-2026, in 12 milioni di euro le risorse complessive e in particolare 3,45 milioni di euro per promuovere 7 bandi nell'anno corrente. "Con l'apertura dei primi bandi 2026 diamo concreta attuazione a quanto delineato nel Documento Programmatico Previsionale, confermando una visione che mette al centro le persone, le comunità e la qualità delle progettualità sostenute – dichiara la Presidente della Fondazione, Patrizia Pasini –.

