Bologna entra nella Top 10 del Primo Maggio

A Bologna, dopo un periodo di Pasqua molto positivo, si posiziona al decimo posto nella classifica delle destinazioni preferite per il ponte del Primo Maggio 2026. La città si conferma tra le mete più ambite, contribuendo a un quadro generale in cui l’Italia si distingue, con 25 località italiane e sole cinque straniere nella lista delle 30 preferenze principali.

Dopo una Pasqua estremamente positiva, per il ponte del Primo Maggio 2026, Bologna si prende la decima posizione nella classifica delle destinazioni più ambite, consolidando un trend che vede l’Italia battere l'estero con un secco 25 a 5 nella Top 30. Secondo l’ultimo report di Holidu, il portale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

LITIGIO PESANTE!!! Torneo 8vs8 da 3.500€!!! NAPLES LEAGUE

Notizie correlate

Turismo, Rimini entra nella top 30: italiani scelgono ancora il Bel Paese per il ponte del Primo MaggioIl Primo Maggio cade di venerdì quest'anno e ciò significa avere la possibilità di approfittare di un piacevole weekend lungo per visitare luoghi...

1 maggio in Italia, Barcellona, Tirana e Catania nella top 10 di eDreamsCon l'arrivo della bella stagione, il ponte del 1 maggio segna una delle prime occasioni per trascorrere qualche giorno lontano da casa.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Primo Maggio a Bologna, concerti in piazza Maggiore: sul palco la band del capotreno ucciso. Programma e ospiti; Primo maggio: tre località liguri nella top 30. I prezzi delle città più cercate; Ecco le top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del 1° maggio, la classifica di Holidu: Roma regina; Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitoso.

Primo Maggio a Bologna, concerti in piazza Maggiore: sul palco la band del capotreno ucciso. Programma e ospitiDalla contrattazione e la sicurezza sul lavoro al ricordo di Alessandro Ambrosio con il suo gruppo: tante iniziative per la festa dei Lavoratori. Tra i cantanti attesi Giancane e Nada: ecco chi sono g ... ilrestodelcarlino.it

Primo maggio in piazza: Per un lavoro dignitoso. Suona la band di ’Ambro’I sindacati Cgil, Cisl e Uil: Sarà una giornata di lotta, ma anche di denuncia. Sul palco il gruppo del capotreno ucciso in stazione. Dalle 16 il Concertone. msn.com

Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com

Dl Primo maggio approvato: si punta su bonus giovani, isopensione e tutela per i rider – Ecco tutte le novità Le aziende che stabilizzano lavoratori con contratti a termine potranno beneficiare di una decontribuzione totale per due anni - facebook.com facebook