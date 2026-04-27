Con l’arrivo della primavera, il ponte del 1 maggio rappresenta spesso una scelta per le persone di viaggiare. Secondo i dati di eDreams, tra le mete più gettonate ci sono città come Barcellona, Tirana e Catania, che si trovano tutte nella top 10 delle destinazioni preferite dagli italiani. Questi luoghi si confermano come tappe ideali per una breve fuga, grazie alla loro attrattiva e alle offerte disponibili.

Con l'arrivo della bella stagione, il ponte del 1 maggio segna una delle prime occasioni per trascorrere qualche giorno lontano da casa. eDreams analizzando le prenotazioni effettuate nel corso dell'ultimo mese traccia le tendenze di viaggio degli italiani e degli stranieri in visita in Italia. Quest'anno, le prenotazioni effettuate dai viaggiatori italiani in aprile hanno registrato una crescita del 37% rispetto allo stesso periodo nel 2025. Ad approfittare della festività per un soggiorno di 34 giorni è il 70% dei vacanzieri, mentre il 30% preferisce una toccata e fuga di due giorni. Osservando le nazioni predilette, il Belpaese per gli italiani spicca al primo posto, rappresentando il 29% delle prenotazioni totali, seguito da Spagna (19%) e Albania (8%).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 1 maggio in Italia, Barcellona, Tirana e Catania nella top 10 di eDreams

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