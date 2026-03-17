Il portiere del Bologna ha subito un grave infortunio durante l’ultima partita contro la Juventus. Le prime valutazioni medico-sportive indicano che dovrà rimanere lontano dal campo tra le sei e le otto settimane, rendendolo indisponibile per la prossima sfida contro il Torino. La sua condizione viene monitorata costantemente dai medici della squadra.

Juve Bologna, brutte notizie per Italiano. Skorupski dovrà stare fermo dalle 6 alle 8 settimane e quindi non sarà disponibile per Torino. Il finale di stagione si preannuncia incandescente per il gruppo di Vincenzo Italiano, chiamato a gestire un calendario fitto di impegni tra i confini nazionali e il palcoscenico europeo. Mentre la mente è proiettata alla sfida di Europa League contro la Roma, l’eco dei big match di campionato inizia già a farsi sentire, specialmente in vista del cruciale scontro Juve Bologna. I rossoblù, rinvigoriti dal successo ottenuto sul campo del Sassuolo, sono tornati ad allenarsi al centro tecnico, ma l’infermeria continua a dettare l’agenda delle priorità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna, Italiano perde un big: grave infortunio e lungo stop. Le sue condizioni e i tempi di recupero

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SERIE A, GIORNATA 30 (ultima prima della sosta per le Nazionali) Venerdì 20/03 – 18:30 Cagliari – Napoli 20/03 – 20:45 Genoa – Udinese Sabato 21/03 – 15:00 Parma – Cremonese 21/03 – 18:00 Milan – Torino 21/03 – 20:45 Juventus – Sassuolo Domenic x.com