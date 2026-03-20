Nella partita tra Roma e Bologna, il Bologna ha vinto 4-3 ai supplementari, assicurandosi il passaggio ai quarti di Europa League grazie a un gol di Cambiaghi nel finale. Rowe ha ricevuto il voto più alto tra i giocatori con 7,5, mentre Pellegrini ha suscitato aspettative che non sono state confermate. Cambiaghi ha invece ottenuto un 7, contribuendo alla vittoria decisiva.

La Roma crolla ai supplementari, termina 4-3 per il Bologna che vola ai quarti di Europa League con il gol nel finale di Cambiaghi. I giallorossi si spengono poco prima della lotteria dei rigori. Rowe sblocca il match con una prodezza di destro che pesca l'incrocio. La Roma però è viva e risponde dopo 10 minuti col colpo di testa vincente di Ndicka da calcio d'angolo. Quasi in chiusura di primo tempo, però, El Shaarawy commette fallo su Zortea in area di rigore e dal dischetto Bernardeschi è glaciale e riporta avanti gli emiliani. Mazzat per la squadra di Gasperini che nel primo tempo perde anche Koné per infortunio. Proprio Ndicka nella ripresa commette un gravo errore e ad approfittarne è Castro con una sassata dritta all'incrocio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Bologna 3-4, le pagelle: Rowe (7,5) il migliore, Pellegrini illude Gasp, Cambiaghi (7) decisivo

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