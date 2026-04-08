Peace | la nonviolenza diventa danza tra Magione e Perugia

Venerdì 10 aprile si terrà a Magione, presso il Teatro La Piazzetta, uno spettacolo con il nuovo lavoro coreografico di Eloisa Mirabassi, intitolato “Peace”. La performance sarà replicata sabato 11 aprile a Perugia, presso il centro d’arte Il Riccio. Incroci Teatrali organizza l’evento, che vede l’artista impegnata in una residenza nella città umbra da alcuni giorni. La rappresentazione si concentra sulla nonviolenza attraverso la danza.

Venerdì 10 aprile a Magione (Teatro La Piazzetta) e sabato 11 aprile a Perugia (Il Riccio Centro d’Arte) Incroci Teatrali presenta “Peace”, il nuovo lavoro coreografico di Eloisa Mirabassi, in residenza da alcuni giorni qui a Perugia.“Peace”, creato da Eloisa Mirabassi e Claudia Micheli, si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Aldo Capitini e la bandiera della pace di Perugia: un simbolo universale di nonviolenza e fratellanzaLa città di Perugia conserva il ricordo e l’eredità morale di Aldo Capitini, filosofo, educatore e attivista noto come il “Gandhi italiano”, che...

Leggi anche: Danza a Magione, “Il bar sotto il mare“ a Corciano. Tosca D’Aquino e Simone Montedoro a Gubbio