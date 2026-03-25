Il vice presidente dei vescovi italiani | Dal referendum boccata d’ossigeno per la democrazia

Il vice presidente dei vescovi italiani ha commentato positivamente il record di affluenza alle urne nel referendum del 25 marzo 2026. Ha affermato che si tratta di una boccata d’ossigeno per la democrazia. La giornata ha visto un alto coinvolgimento degli elettori, con una partecipazione superiore alle aspettative. Le urne sono state aperte in tutta Italia, con un’affluenza che ha segnato numeri significativi rispetto alle consultazioni precedenti.

Roma, 25 marzo 2026 – Saluta con favore il record di affluenza alle urne, sottolinea come fosse in gioco “una forma della nostra vita democratica” e, anche se non vuole essere tirato per la giacchetta – meglio dire per il clergyman –, il vescovo di Cassano allo Jonio, Francesco Savino, 71 anni, non rinuncia a vedere nell’esito della tornata referendaria “una boccata d’ossigeno per la democrazia”. Nelle scorse settimane il nome del vice presidente della Conferenza episcopale italiana, che nel 2025 ha officiato messa al primo Giubileo dei credenti omosessuali, era stato bersaglio di critiche, mosse da destra, per una sua partecipazione, poi ritirata, ad un dibattito organizzato da Magistratura democratica, l’associazione progressista delle toghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il vice presidente dei vescovi italiani: “Dal referendum boccata d’ossigeno per la democrazia” Articoli correlati Il vice capo dei vescovi italiani va a un convegno di Magistratura Democratica per il NoLa Chiesa scende in campo a carte scoperte per il No al referendum sulla giustizia. Tensioni con il Vaticano, i vescovi tedeschi tirano dritto e scelgono un presidente favorevole a una maggior democrazia nella ChiesaRoma, 24 febbraio 2026 – I vescovi tedeschi non mollano la presa e, sullo sfondo delle tensioni con la Santa Sede per la loro svolta marcatamente... Approfondimenti e contenuti su vice presidente Temi più discussi: Il Consiglio europeo nomina Boris Vuj?i? vicepresidente della Banca centrale europea; IL SAP INCONTRA IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAJANI; VIDEO - Intervista al vice presidente della FNOB, Alberto Spanò, alla presentazione del progetto L'Albero della vita; Le missioni di J. D. Vance, che lavora per il 2028 federando i Maga in lite. Il vice presidente dei vescovi italiani: Dal referendum boccata d’ossigeno per la democraziaMonsignor Savino accoglie con favore l’alta affluenza alle urne: Chi ha bocciato la riforma ha a cuore la Carta, ma non sta alla Cei dare indicazioni di voto. E respinge ogni polemica sul confronto ... msn.com Mattarella a Napoli, il vice presidente del Csm: «Stop giustizia mediatica»Arriva puntuale, poco prima delle 11, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Castel Capuano per l’inaugurazione dell’anno formativo della Scuola superiore della magistratura. Ad attenderlo ... ilmattino.it Han Zheng in Kenya Dal 22 al 25 marzo, su invito del vice presidente del Kenya, Kithure Kindiki, il vice presidente cinese, Han Zheng, ha effettuato una visita ufficiale in Kenya. Dopo essersi incontrato a Nairobi con il presidente del Kenya, William Ruto, e aver - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | I paesi che stanno mediando fra Stati Uniti e Iran stanno cercando di organizzare un incontro in settimana a Islamabad fra il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e altri funzionari di Teheran con gli inviati america x.com