Boato in via delle Fabbriche crolla il soffitto a cassettoni di un vecchio palazzo | FOTO

Un forte boato si è verificato in via delle Fabbriche, nel centro storico di Viterbo, tra piazza Fontana Grande e via Cardinal La Fontaine. Durante l’incidente, il soffitto a cassettoni di un vecchio palazzo è crollato, provocando danni all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori. Per motivi ancora da chiarire, l’area è stata messa in sicurezza.

Allarme in via delle Fabbriche, nel centro storico di Viterbo, tra piazza Fontana Grande e via Cardinal La Fontaine. Poco dopo le 9 del 29 aprile, i residenti hanno sentito un boato e, spaventati dall'improvviso fragore riconducibile a un crollo, hanno immediatamente contattato i soccorsi.Sul.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Sicurezza, Palazzo Vecchio: "Rafforzati servizi della polizia municipale a cavallo" / FOTO“Con parchi e giardini che tornano a riempirsi sono stati attivati servizi mirati nelle principali aree verdi della città”, scrive in una nota... Leggi anche: Crolla il soffitto di un'aula in una scuola a Ronciglione | VIDEO