Sicurezza Palazzo Vecchio | Rafforzati servizi della polizia municipale a cavallo FOTO

Palazzo Vecchio ha annunciato l’attivazione di nuovi servizi della polizia municipale a cavallo, che saranno rafforzati con l’arrivo della primavera. Questi servizi si concentreranno nelle principali aree verdi della città, tra cui l’Anconella e le Cascine, e coinvolgeranno unità specifiche dedicate alla sorveglianza e alla sicurezza degli spazi pubblici. La misura mira a migliorare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate.

"Con parchi e giardini che tornano a riempirsi sono stati attivati servizi mirati nelle principali aree verdi della città", scrive in una nota l'amministrazione. L'obiettivo è "rafforzare la presenza sul territorio e il presidio di prossimità svolto dai reparti territoriali della municipale", arruolando anche gli agenti a cavallo, che possono "muoversi con facilità all'interno dei parchi e che rappresenta anche un importante elemento di deterrenza nei confronti di eventuali comportamenti scorretti o situazioni di degrado". Lunedì pomeriggio le agenti con i loro cavalli sono andate nei giardini di via Vespucci, nel Quartiere 5, un'area molto frequentata dai bambini che escono dalla vicina scuola elementare e dalle famiglie del quartiere.

