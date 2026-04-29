BMW F 450 GS protagonista ad EICMA Riding Fest 2026

Durante l’EICMA Riding Fest 2026, è stata presentata la nuova BMW F 450 GS, un modello che ha attirato l’attenzione degli appassionati di moto. L’evento si è svolto con la partecipazione di diversi produttori e ha visto la presenza di numerosi visitatori interessati alle ultime novità del settore. La moto è stata mostrata in anteprima, suscitando curiosità tra gli esperti e gli appassionati presenti alla manifestazione.

(Adnkronos) – BMW Motorrad sceglie l’EICMA Riding Fest 2026 per mettere al centro una delle novità più attese della stagione: la BMW F 450 GS. Dal 1 al 3 maggio, il Misano World Circuit Marco Simoncelli diventa il palcoscenico ideale per presentare una moto che punta dritta al cuore del segmento adventure di media cilindrata, con un approccio concreto e accessibile. La proposta è chiara: la BMW F 450 GS è pensata per essere sfruttata davvero, non solo desiderata. Compatta nelle dimensioni, ma fedele al DNA della famiglia, la nuova arrivata si rivolge a un pubblico ampio, inclusi i possessori di patente A2. L’obiettivo è rendere l’esperienza GS più immediata, senza perdere quel mix di versatilità e solidità che ha costruito la reputazione del marchio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it 2026 NEW BMW F 450 GS CLOSER LOOK AT EICMA 2025!! SPEC DETAILS AND FEATURES Notizie correlate Eicma Riding Fest 2026: le leggende e i marchi presentiLa terza edizione di Eicma Riding Fest è alle porte: dall’1 al 3 maggio 2026, infatti, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, andrà in... Eicma Riding Fest 2026: iniziative, test ride, orari di aperturaIl primo weekend di maggio è uno di quei fine settimana da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: BMW Motorrad protagonista all’EICMA Riding Fest 2026 con la nuova BMW F 450 GS; Eicma Riding Fest 2026 | le leggende e i marchi presenti; BMW F 450 GS | la nuova adventure da 48 CV sfida i sentieri. BMW Motorrad all’EICMA Riding Fest 2026 con la nuova F 450 GSBMW Motorrad sarà tra i protagonisti dell’EICMA Riding Fest 2026, in programma dall’1 al 3 maggio al Misano ... msn.com Nuova BMW F 450 GS: test ride dedicati all'EICMA Riding Fest 2026La BMW F 450 GS sarà tra le protagoniste dell’EICMA Riding Fest 2026: possibilità di test ride e tante novità per gli appassionati delle due ruote ... motorbox.com 500 moto, test gratuiti e leggende in pista: Misano ospita l’Eicma Riding Fest Leggi qui: https://altarimini.it/500-moto-test-gratuiti-e-leggende-in-pista-misano-ospita-leicma-riding-fest.php - facebook.com facebook