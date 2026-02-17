Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di Como

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 si svolgerà dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di Como, attirando appassionati di auto d’epoca e collezionisti da tutto il mondo. La manifestazione torna a riempire le strade e i giardini della zona, offrendo esposizioni di vetture rare e restaurate con cura. Quest’anno, la rassegna coincide con gli anniversari di BMW e con aste di veicoli da record che si sono svolte nel recente passato sul lago. La città si prepara a ospitare eventi esclusivi e incontri tra esperti e appassionati di motori.

Villa d'Este 2026: Tra Anniversari BMW e Aste da Record sul Lago di Como. Dal 15 al 17 maggio 2026, il Concorso d'Eleganza Villa d'Este tornerà ad animare Cernobbio e le sponde del Lago di Como, celebrando quasi un secolo di storia dell'automobile. L'evento, che attira appassionati e collezionisti da tutto il mondo, quest'anno si concentra sullo stile degli anni Cinquanta e sulle supercar, culminando in un'asta con lotti eccezionali, tra cui una Bugatti Type 43 Roadster del 1929 stimata tra i 2,5 e i 3,5 milioni di euro. Un'Edizione Ricca di Anniversari per BMW. L'edizione 2026 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este assume un significato particolare per la BMW, che celebrerà importanti anniversari di alcuni dei suoi modelli più iconici.