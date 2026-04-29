Blocco SP 67 | 9 mesi di cantiere fermo e sindaci alla deriva

Da nove mesi il cantiere della strada provinciale 67 tra Onara di Tombolo e Santa Maria è rimasto inattivo, causando disagi alla circolazione. I sindaci dei comuni coinvolti hanno segnalato che la ditta incaricata non è riuscita a ristabilire la normale viabilità, lasciando le aree interessate in condizioni di stallo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le amministrazioni locali, che chiedono interventi immediati per risolvere la questione.

? Cosa sapere Cantiere SP 67 fermo da nove mesi tra Onara di Tombolo e Santa Maria.. I sindaci Frasson e Pierobon segnalano l'incapacità della ditta di ripristinare la viabilità.. Nove mesi di cantiere fermo sulla SP 67 bloccano il collegamento tra Onara di Tombolo e Santa Maria di Cittadella, lasciando i residenti senza una data certa per il ripristino del transito verso la 47 Valsugana. Il cronoprogramma dei lavori per il nuovo ponte è ormai un ricordo lontano. Il progetto, finanziato dalla Provincia, era stato avviato il 21 luglio scorso con la promessa di concludere tutto entro il 1° ottobre. Tuttavia, ad aprile 2026, il fronte del cantiere non mostra alcun segno di progresso tangibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco SP 67: 9 mesi di cantiere fermo e sindaci alla deriva Notizie correlate Il cantiere fermo da mesi: "Gli operai han lavorato una settimana, poi son spariti lasciando la voragine"Scrivo per accendere un faro sulla situazione di degrado insostenibile in cui versano piazza Volontari Giuliani e la parte alta di Viale XX Settembre. Il cantiere del collettore fognario fermo da mesi: "Situazione allarmante, tempi certi per il completamento dell'opera"Lo dicono i consiglieri del M5S, Randazzo e Dentici, denunciando ritardi e criticità, a partire dal crollo parziale in via Cappuccini.