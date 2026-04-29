Dopo l'incontro di lunedì, è stato confermato il blocco delle rotte marittime verso i porti iraniani, una mossa che influisce sul mercato del petrolio e sui costi di vita in Europa. La decisione arriva in un momento di tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, con ripercussioni sui prezzi delle materie prime e sulla disponibilità di approvvigionamento energetico. La misura riguarda specificamente il blocco delle rotte marittime e l'accesso ai porti iraniani.

? Cosa sapere Trump conferma il blocco delle rotte marittime verso i porti iraniani dopo l'incontro lunedì.. L'instabilità energetica causa costi per l'Unione Europea di 500 milioni di euro al giorno.. L’amministrazione Trump ha disposto la prosecuzione del blocco delle rotte marittime che conducono ai porti iraniani, una decisione strategica che impatta direttamente sulla stabilità dei mercati energetici globali. Il provvedimento, confermato dopo un incontro avvenuto lunedì nella Situation Room, punta a colpire duramente le esportazioni di petrolio e l’economia di Teheran attraverso il controllo degli accessi navali. Strategie di pressione e costi per l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco petrolio Iran: la mossa di Trump che pesa sul carovita UE

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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