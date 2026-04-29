Blocco del raccordo anulare ecologisti assolti

Un gruppo di attivisti coinvolti in un blocco del raccordo anulare è stato assolto dalle accuse di violazione del Foglio di Via Obbligatorio. Gli imputati erano stati fermati e denunciati per aver partecipato a un corteo che aveva causato disagi alla viabilità, ma in sede di giudizio non sono stati ritenuti colpevoli di aver infranto la normativa. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione degli attivisti.

Si è trattato in quel dicembre 2021 del settimo blocco stradale di grandi arterie di Roma messo in atto dalla campagna “Ultima Generazione – Assemblee Cittadine ORA!”. Come spiegano gli attivisti “La 72° assoluzione dimostra la fondatezza delle nostre azioni di disobbedienza civile nonviolenta”. Gli imputati, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. “I Fogli di Via emessi dalla questura erano troppo generalisti nella motivazione della pericolosità sociale – riporta l’avvocato Stefano Pazienza – pratica contro cui Giuristi Democratici, la rete di cui faccio parte, denuncia pubblicamente da anni e ripetutamente contesta nelle aule di tribunale per i propri assistiti”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Blocco del raccordo anulare, “ecologisti” assolti Notizie correlate Leggi anche: Blocco del Raccordo anulare: arriva l'assoluzione numero 72 per gli attivisti di Ultima Generazione Incendio sul raccordo anulare: camion avvolto dalle fiammeIncendio sul Grande raccordo anulare di Roma dove un camion nella prima mattinata di martedì 24 marzo è stato avvolto dalle fiamme. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Auto in fiamme sul GRA, chiuso lo svincolo Cassia; Paura sul Grande Raccordo Anulare: traffico bloccato per il rischio esplosione di un veicolo GPL in fiamme; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio; Incidente a Roma nord: strada chiusa per il soccorso ai conducenti e lunghe code. Paura sul Grande Raccordo Anulare: traffico bloccato per il rischio esplosione di un veicolo GPL in fiammeIl Grande Raccordo Anulare è precipitato nel caos più totale a causa di un grave incendio che ha coinvolto un veicolo alimentato a GPL. Le fiamme e il potenziale pericolo di esplosione, hanno imposto ... msn.com ULTIM'ORA Trump ha respinto l'offerta dell'Iran, rimane il blocco di Hormuz - facebook.com facebook Blocco del Raccordo anulare: arriva l'assoluzione numero 72 per gli attivisti di Ultima Generazione ift.tt/G9ktv2i x.com