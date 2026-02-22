via dalla brughiera le specie aliene cantieri forestali aperti al gaggio

Il progetto di bonifica della brughiera ha preso il via per rimuovere le specie aliene che minacciano l’ecosistema locale. La presenza di piante invasive ha spinto le autorità a intervenire con cantieri forestali aperti al Gaggio, un’area strategica nel tentativo di tutelare la biodiversità. L’intervento mira a ristabilire l’equilibrio naturale, dopo anni di attese e preparativi per questa operazione. Ora si attende l’avvio delle attività sul campo.

Per la brughiera, terreno conteso tra tutte le realtà che combattono per preservare l’habitat da una possibile espansione dell’area cargo di Malpensa, si apre una fase operativa attesa da anni. Sono partiti gli interventi di recupero ambientale destinati a contrastare il progressivo degrado che ha compromesso l’equilibrio originario. La brughiera del Gaggio, riconosciuta per l’elevata biodiversità e la presenza di specie vegetali e faunistiche di pregio, è stata negli ultimi decenni interessata da una colonizzazione massiccia di essenze esotiche. Il cantiere, progettato e realizzato dal Consorzio Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si concentrerà nelle aree più compromesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

