Una delegazione di giovani amministratori della Basilicata, riuniti sotto l’egida di ANCI Giovani, ha preso parte all’Assemblea Nazionale a Napoli. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti under 35 provenienti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di confrontarsi sulle sfide e le opportunità che attendono i giovani nella pubblica amministrazione. L’evento si è concentrato sulle idee e le strategie per il futuro della leadership locale.

Una delegazione composta da giovani amministratori della Basilicata, riuniti sotto l’egida di ANCI Giovani, ha partecipato all’Assemblea Nazionale svoltasi a Napoli per confrontarsi sulle prospettive della nuova classe dirigente. L’incontro ha permesso ai rappresentanti lucani di portare all’attenzione della politica regionale i risultati ottenuti attraverso i progetti dedicati alle politiche giovanili, puntando sulla creazione di reti nazionali e sullo scambio di metodologie amministrative efficaci. Il valore strategico del confronto tra amministratori under 35. L’appuntamento napoletano non si è limitato a una semplice partecipazione istituzionale, ma ha rappresentato un momento di crescita tecnica e relazionale gestisce le comunità lucane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: gli under 35 sfidano il futuro con nuove idee a Napoli

Notizie correlate

Gli adolescenti e il futuro. Idee e progetti con Get UpMONTOPOLI Adolescenti e giovani da 11 a 18 anni sono i protagonisti di Get Up che il Comune di Montopoli ha pensato nell’ambito del più ampio...

Giovani talenti e turismo rurale. Nuove idee in rete per il futuroAspettative pienamente rispettate per l’evento ‘Generazione Turismo’, che si è svolto nei giorni scorsi da Ubuntu-Casa Romagna in piazza Saffi.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Napoli, ANCI Giovani Basilicata all’Assemblea nazionale: confronto e rete tra amministratori under 35; Potenza, Premio Officine di Successo; Maltempo, Cdm: stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni; Largo ai giovani…con Giulio Traietta sindaci e consiglieri Anci di Basilicata.

Decreto Primo Maggio, bonus fino a 650€ per i giovani under 35: come funzionaIl Governo ha intenzione di rendere strutturali gli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35. Le novità nel Decreto Primo Maggio. money.it

Decreto Primo Maggio, occhio al bonus fino a 650 € per i giovani under 35: come funzionaBonus giovani under 35 (Freepik)giovani Nel Decreto Lavoro previsto per il Primo Maggio, il ... msn.com

Se sei alla ricerca di una gita fuori porta che unisca relax, meraviglie sotterranee e arte a cielo aperto, ho l'itinerario perfetto per te tra Campania e Basilicata! Un percorso di circa 33 km che si fa tranquillamente in una giornata, ma che ti regalerà ricordi da con facebook