Basilicata | gli under 35 sfidano il futuro con nuove idee a Napoli

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di giovani amministratori della Basilicata, riuniti sotto l’egida di ANCI Giovani, ha preso parte all’Assemblea Nazionale a Napoli. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti under 35 provenienti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di confrontarsi sulle sfide e le opportunità che attendono i giovani nella pubblica amministrazione. L’evento si è concentrato sulle idee e le strategie per il futuro della leadership locale.

Una delegazione composta da giovani amministratori della Basilicata, riuniti sotto l’egida di ANCI Giovani, ha partecipato all’Assemblea Nazionale svoltasi a Napoli per confrontarsi sulle prospettive della nuova classe dirigente. L’incontro ha permesso ai rappresentanti lucani di portare all’attenzione della politica regionale i risultati ottenuti attraverso i progetti dedicati alle politiche giovanili, puntando sulla creazione di reti nazionali e sullo scambio di metodologie amministrative efficaci. Il valore strategico del confronto tra amministratori under 35. L’appuntamento napoletano non si è limitato a una semplice partecipazione istituzionale, ma ha rappresentato un momento di crescita tecnica e relazionale gestisce le comunità lucane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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