Blocca il furto di bici durante un corso di educazione stradale | agente aggredito e caos in ospedale Denunciato un 40enne

Da ravennatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un corso di educazione stradale, un uomo di circa 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare una bicicletta. Quando è stato fermato dagli agenti della Polizia locale, ha reagito aggredendo uno di loro. L’episodio ha causato scompiglio e un intervento nel pronto soccorso, dove si sono recati gli agenti coinvolti nell’incidente. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo per tentato furto e resistenza alle forze dell’ordine.

Avrebbe cercato di rubare una bicicletta e poi, individuato dalla Polizia locale, avrebbe aggredito uno degli agenti. Nelle settimane scorse un 40enne è stato denunciato dopo un episodio avvenuto in via Pistocchi a Faenza dove un sovrintendente della Polizia locale, impegnato in un corso di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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