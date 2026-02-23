Prato | fugge all’alt della polizia municipale e rischia di investire agente Denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia locale a Prato, causando il rischio di investire un agente nel tentativo di fuga. La sua corsa si è svolta tra le vie del Macrolotto Zero, dove ha ignorato l’alt e ha accelerato per allontanarsi. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccarlo prima che potesse seminare le forze dell’ordine. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato.

PRATO- Durante un servizio di controllo della polizia locale a Prato un uomo è fuggito all’alt e si è dato ad una folle fuga tra le strade del Macrolotto Zero, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 21 febbraio ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, 23 febbraio., Una pattuglia del Reparto Territoriale ha intimato l’alt ad un autoveicolo che stava percorrendo via Erbosa, ma il conducente non si è fermato dandosi alla fuga ad alta velocità per le vie del Macrolotto zero. La pattuglia è riuscita a riacciuffare e fermare il mezzo in via Colombo ma l’uomo ha ripreso la corsa quasi investendo uno degli agenti che stava uscendo dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

