Nove persone sono state arrestate tra Roma, Fiumicino e Castelli nel corso di un'operazione della polizia avvenuta il 29 aprile 2026. Le autorità hanno sequestrato stupefacenti e individuato laboratori di produzione domestici, smantellando una rete che gestiva attività di street dealing e produzione illegale di droga. L'intervento ha portato all'esecuzione di numerosi decreti di fermo e perquisizioni nelle zone coinvolte.

? Cosa sapere Polizia arresta nove persone tra Roma, Fiumicino e Castelli il 29 aprile 2026.. Operazione smantella rete tra street dealing urbano e laboratori di droga domestici.. La Polizia di Stato ha messo a sistema nove arresti tra Roma, il litorale di Fiumicino e la zona dei Castelli in questo mercoledì 29 aprile 2026, smantellando una rete che univa lo spaccio rapido nelle strade alla produzione domestica di stupefacenti. Le operazioni hanno colpito diverse realtà: dai piccoli venditori intercettati vicino alle panchine costiere ai laboratori clandestini nascosti tra le mura di case private nei quartieri popolari e nei comuni dell'hinterland.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz tra Roma e Castelli: 9 arresti tra street dealing e laboratori

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