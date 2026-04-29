Un blitz di vasta portata ha coinvolto centinaia di agenti in una contea inglese, intervenendo nella sede di un gruppo religioso islamico. L’operazione è scattata dopo che sono emerse accuse di stupro, schiavitù e matrimoni forzati legate a questa comunità. Le autorità hanno effettuato approfonditi controlli e perquisizioni, mentre la comunità locale attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

Un’imponente operazione di polizia ha scosso la tranquillità della contea inglese del Cheshire, dove centinaia di agenti hanno fatto irruzione nella sede di un gruppo religioso islamico al centro di gravi accuse. L’intervento, avvenuto nelle prime ore della mattinata, ha coinvolto circa 500 agenti provenienti dalla Cheshire Police e da forze dell’ordine limitrofe, segnando uno dei più vasti blitz degli ultimi anni nella zona. L’obiettivo principale dell’operazione è stato un ex orfanotrofio, noto come Webb House, oggi utilizzato come quartier generale del movimento religioso Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL). Le accuse oggetto dell’indagine sono estremamente gravi, stupro, schiavitù e matrimoni forzati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blitz di centinaia di agenti contro una setta islamista: accuse choc di stupro, schiavitù e matrimoni forzati

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