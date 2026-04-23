In Italia, si contano circa il 25% delle donne immigrate provenienti da Paesi a maggioranza islamica che sono a rischio di mutilazione genitale. La questione riguarda anche i matrimoni forzati, con un crescente allarme che coinvolge le istituzioni e le associazioni. Il tema è stato affrontato da esponenti politici, che hanno ribadito la necessità di tutelare i diritti di donne e bambine coinvolte in queste pratiche.

In Italia una donna su quattro, tra le immigrate che provengono da determinati Paesi a maggioranza islamica, è a rischio mutilazione genitale. E’ il dato drammatico che è emerso dal convegno organizzato da Fratelli d’Italia in Senato la violenza fondamentalista su donne e bambine. Per il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, promotore del convegno, “questo convegno vuole unire esperienze e idee diverse. E rappresenta una sintesi di valori da difendere. Amani El Nasif è qui oggi per parlare della sua storia. Sta facendo un lavoro incredibile, ha dovuto combattere per la propria libertà individuale, ha vinto la sua battaglia e ha scelto di condividere ciò che aveva vissuto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Matrimoni forzati e mutilazioni, è allarme anche in Italia. FdI: “difendiamo i diritti di donne e bambine”

Notizie correlate

UNICEF Italia presenta la guida sui diritti di bambine e bambiniIn occasione della Giornata dell’Ascolto, UNICEF Italia lancia una guida per adulti e famiglie e denuncia le principali cause di discriminazione...

Mutilazioni genitali femminili, chi le pratica in Italia e qual è l’obiettivo. Il presidente Sicpre: la nostra battaglia per le donneRoma, 30 marzo 2026 – Immaginate tavoli attrezzati malamente con strumenti di tortura, in case o capanne, attrezzi di lavoro delle ‘santone’ che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

ASIA/PAKISTAN - Il caso di Maria e i matrimoni forzati: la comunità cristiana chiede il rispetto delle leggi sulla protezione dei minoriLahore (Agenzia Fides) - Urge applicare le leggi sulla protezione dei minori ed è necessaria un'immediata revisione delle lacune legislative evidenziate dal recente caso della ragazza cristiana Maria ... fides.org

Contro matrimoni di bambine e mutilazioni genetiche una casa protetta nel torineseHelp house girls è in queste stanze, un tempo della criminalità organizzata, ora casa protetta per donne vittime di violenza, gestito dai centri antiviolenza E.M.M.A. Selene Cascella, responsabile del ... rainews.it