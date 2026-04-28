Pedopornografia online | smantellata rete tra Nord e Sud con 3 arresti

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di distribuzione di materiale pedopornografico online, arrestando tre persone e effettuando nove perquisizioni tra le province di Belluno, Mantova e Como. L'operazione ha portato al sequestro di computer e dispositivi elettronici utilizzati dagli indagati. L'indagine ha rivelato l'esistenza di un collegamento tra diversi soggetti attivi nel traffico di contenuti illeciti.

?? Cosa sapere Tre arresti e nove perquisizioni tra Belluno, Mantova e Como per rete pedopornografica online. L'inchiesta del Centro Nazionale 2024 evidenzia l'uso di intelligenza artificiale e supporto FBI. Tre arresti in flagranza e nove perquisizioni simultanee colpiscono una rete di pedopornografia online coordinata dalla Procura di Roma, con indagati residenti tra Belluno, Mantova e Como. L'operazione, che ha il coinvolgimento di 50 specialisti informatici, scoperchia un mondo digi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedopornografia online: smantellata rete tra Nord e Sud con 3 arresti Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online con l’uso dell’intelligenza artificiale. Arresti e denunce in tutta Italia Sicilia: rete di trafficanti smantellata, 15 arresti tra ItaliaOperazione congiunta Italia-Francia: smantellata rete di trafficanti in Sicilia Un’operazione coordinata tra le forze di polizia italiane e francesi... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Smantellata rete di adescamento online: sei gli indagati; Pedopornografia a Genova: 40enne scattava foto a minori in spiaggia. Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia: tre arresti e sei denunciatiUna rete digitale strutturata, capace di muoversi tra piattaforme criptate e ambienti virtuali difficili da penetrare. È questo lo scenario emerso dall’operazione della Polizia di Stato che ha portato ... giornalelavoce.it Pedopornografia online, da Roma il blitz nazionale: 3 arresti e 9 perquisizioniDa Roma l’operazione contro la pedopornografia online: 3 arresti, 6 denunce, 9 perquisizioni e migliaia di file sequestrati ... romait.it #Pedopornografia online con l’uso dell’intelligenza artificiale. Arresti e denunce in tutta Italia x.com Operazione della Polizia contro la pedopornografia online: tre arresti, sei denunciati e perquisizioni in nove città, tra cui Firenze e Massa facebook