Blitz dei Nas | irregolarità nel reparto macelleria di un supermercato a Parma carne di pollo nel mirino

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno effettuato un’ispezione nel reparto macelleria di un supermercato locale. Durante il controllo sono state riscontrate irregolarità, in particolare riguardo alla carne di pollo esposta e conservata nel reparto. L’intervento ha portato a una verifica più approfondita delle condizioni igienico-sanitarie e delle procedure adottate dal supermercato.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso il reparto macelleria di un supermercato sito a Parma. Nel corso del controllo, è stata accertata l’inosservanza delle procedure di autocontrollo previste dalla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Blitz dei Nas di Parma: sequestrati 27 chili di carne scaduta in una macelleriaNel corso della verifica, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 27 chili di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e... Brescia, scoperte tonnellate di carne non idonea al consumo in una macelleria: blitz dei NASÈ di tre tonnellate di carne sequestrata e tre esercizi di ristorazione sospesi il bilancio dei recenti controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Blitz dei Nas a Salerno e nella Piana del Sele: sequestrati 70 kg di caramelle gommose e dolci; Piana del Sele, blitz dei Nas sequestrati 70 chili di caramelle; Blitz nei locali, oltre 300 persone a una festa abusiva: raffica di sanzioni; Blitz in corso Vercelli a Ivrea: 15 mila euro di multe al negozio di frutta e verdura. Mense ospedaliere, blitz dei Nas: irregolarità nel 42,7%Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Blitz in corso Vercelli a Ivrea: 15 mila euro di multe al negozio di frutta e verduraControlli al civico 242 dopo l’interpellanza di Fratelli d’Italia: irregolarità sull’occupazione del suolo pubblico e lavoratori in nero. In arrivo anche ispezioni di Asl e settore agroalimentare ... giornalelavoce.it Blitz anticamorra della Polizia di Stato a Napoli: 23 i soggetti finiti in manette all’esito dell’operazione. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, detenzione e porto illegale di armi, con l’ag x.com https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/blitz-dei-carabinieri-sgominata-baby-gang-a-gioia-tauro-90692689-ea08-4fcc-a5d8-ba739381c57a.html - facebook.com facebook