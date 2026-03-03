A Brescia, i NAS hanno effettuato un blitz in una macelleria, scoprendo tre tonnellate di carne non idonea al consumo. Durante l'operazione, sono stati sequestrati anche altri alimenti e sono stati sospesi tre locali a causa di gravi carenze igieniche e violazioni amministrative. L’intervento si è concluso con l’applicazione di provvedimenti immediati nei confronti delle attività coinvolte.

È di tre tonnellate di carne sequestrata e tre esercizi di ristorazione sospesi il bilancio dei recenti controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nella provincia di Brescia. Le ispezioni hanno portato alla luce gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti e nelle condizioni igienico-sanitarie dei locali, determinando l’adozione di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità competenti. Controlli nelle celle frigorifere: carne non idonea al consumo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il primo intervento ha riguardato una macelleria della provincia di Brescia. Durante l’ispezione, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno rinvenuto all’interno delle celle frigorifere oltre tre tonnellate di carne non più idonea al consumo umano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, scoperte tonnellate di carne non idonea al consumo in una macelleria: blitz dei NAS

