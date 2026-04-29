Nella zona tra Sesto San Giovanni e la Brianza, le autorità hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di sei persone. L'indagine è iniziata dopo la denuncia di una madre, che aveva trovato il figlio in possesso di una dose di cocaina. Le forze dell'ordine hanno effettuato diverse perquisizioni e sequestri nel corso delle indagini.

A far scattare l'indagine la denuncia di una madre, che ha trovato il figlio in possesso di una dose di cocaina. L'area di spaccio si estendeva in diversi Comuni dell'hinterland nordest milanese .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz antidroga fra Sesto San Giovanni e la Brianza: 6 arresti

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