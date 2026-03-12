La polizia di Stato ha effettuato un blitz antidroga nei quartieri di Tor Bella Monaca, San Basilio e Montesacro a Roma. Durante l’operazione sono stati arrestati otto persone coinvolte in attività illecite legate allo spaccio di droga. L’intervento ha coinvolto diverse unità della forza pubblica e si è concluso con l’arresto dei sospetti. Nessun dettaglio sui nomi o sulle modalità dell’intervento.

Un’importante operazione antidroga è stata condotta dalla polizia di Stato nei quartieri di Tor Bella Monaca, San Basilio e Montesacro, a Roma. Durante questa intensa attività, otto persone sono state arrestate nel giro di poche ore, grazie a sei distinti interventi mirati contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nel complesso, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 270 dosi di droga, tra cui cocaina e hashish, oltre a circa 3.000 euro in contante, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dettagli sugli Arresti nel Quartiere San Basilio. Il primo arresto è avvenuto nel quartiere di San Basilio, dove gli agenti hanno notato un giovane che si muoveva con atteggiamenti sospetti, effettuando frequenti spostamenti nella zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: blitz antidroga a Tor Bella Monaca, San Basilio e Montesacro, otto arresti

