Blitz a Lavinio | 9 denunciati tra coltivazioni di oppio e armi

Nella giornata del 28 aprile i carabinieri di Anzio hanno denunciato nove persone a Lavinio, dopo aver scoperto coltivazioni di oppio e armi. Durante un’operazione che ha coinvolto 73 individui, sono stati individuati anche alcuni terreni coltivati illegalmente e targhe automobilistiche contraffatte. L’intervento ha portato alla segnalazione di più soggetti coinvolti in attività illecite legate alla droga e al possesso di strumenti proibiti.

?? Cosa sapere Carabinieri ad Anzio denunciano nove persone per oppio e armi il 28 aprile. L'operazione a Lavinio coinvolge 73 persone tra coltivi clandestini e falsificazione targhe. I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto il 28 aprile 2026 un'operazione straordinaria di controllo del territorio nella località di Lavinio, portando alla denuncia di nove persone per reati che spaziano dal traffico di stupefacenti al possesso di armi e oggetti atti a offendere. L'intervento, mira .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Lavinio: 9 denunciati tra coltivazioni di oppio e armi Notizie correlate Anzio | Lavinio. Controlli straordinari dei Carabinieri. 9 persone denunciate a vario titolo per spaccio di oppio, detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendereCronache Cittadine ANZIO LAVINIO – I militari della Compagnia Carabinieri di Anzio hanno condotto un’articolata operazione straordinaria di controllo... Lavinio, dai papaveri da oppio in giardino al fucile abusivo: raffica di denunceAnzio, 28 aprile 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un’articolata operazione straordinaria di controllo del territorio,... Panoramica sull’argomento Si parla di: Armi e droga dopo i controlli: una denuncia; Roma, controlli a tappeto a Lavinio: tra spaccio, coltelli e fucili denunciate 9 persone.