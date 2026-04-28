Lavinio dai papaveri da oppio in giardino al fucile abusivo | raffica di denunce

Nella giornata del 28 aprile 2026, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito una serie di controlli nella zona di Lavinio, nel comune di Anzio. L'operazione ha portato a diverse denunce, tra cui quella per coltivazione di piante di papaveri da oppio in un giardino privato e quella per possesso di un fucile senza autorizzazione. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel territorio durante l’intera giornata.

Anzio, 28 aprile 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un’articolata operazione straordinaria di controllo del territorio, concentrata nella località di Lavinio, nel comune di Anzio (RM). L’obiettivo primario è stato il contrasto alla criminalità diffusa, il cui esito ha portato alla denuncia in stato di libertà di nove individui per una serie di reati. Tra gli episodi più rilevanti, due fratelli, rispettivamente di 27 e 24 anni domiciliati a Nettuno, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La misura è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento, nel giardino dell’abitazione, di dieci piantine di papavero indiano, destinate alla produzione di oppio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Anzio | Lavinio. Controlli straordinari dei Carabinieri. 9 persone denunciate a vario titolo per spaccio di oppio, detenzione abusiva di armi e oggetti atti a offendereCronache Cittadine ANZIO LAVINIO – I militari della Compagnia Carabinieri di Anzio hanno condotto un’articolata operazione straordinaria di controllo... Dai coltelli in auto al deposito di rifiuti speciali, fino alla multa alla macelleria: raffica di denunceDenunce, sequestri e sanzioni nel pomeriggio di lunedì 13, quando i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di...