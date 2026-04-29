Blitz a Castrocielo | sequestrato il cantiere dell’antenna 5G in via San Liberatore

A Castrocielo, i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo sul cantiere dell’antenna 5G in via San Liberatore, bloccando i lavori in corso. La decisione è arrivata dopo che, nonostante la sentenza del TAR, le ruspe avevano già iniziato le operazioni di installazione. Il cantiere della società Vodafone è stato messo sotto sequestro, trasformando l’area di lavoro in una zona interdetta.

Non è bastata la sentenza del TAR a spianare la strada all'antenna 5G di via San Liberatore. Quando le ruspe avevano già iniziato a muovere i primi passi, è arrivato il "colpo di scena" che ha rimescolato le carte: un sequestro preventivo che ha trasformato il cantiere della Vodafone in un’area.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Castrocielo, al via i lavori per l'antenna 5G in via San Liberatore. Il Comune: "Ribadiamo la nostra ferma contrarietà"Le ruspe e gli operai sono entrati in azione, ma l'Amministrazione Comunale non arretra di un millimetro sulla propria posizione politica e... Antenna 5G, tutti i nodi. E il cantiere non partePONTEDERA Le recenti proteste dei vicini anche per la costruzione dell’antenna 5G sul colle di via di Montalto, i lavori che non partono, il ricorso... Altri aggiornamenti Si parla di: Blitz a Castrocielo: sequestrato il cantiere dell’antenna 5G in via San Liberatore; Castrocielo – Blitz in via San Liberatore, sigilli al cantiere dell’antenna 5G: cosa è successo.