Antenna 5G tutti i nodi E il cantiere non parte

A Pontedera, le proteste dei residenti continuano in merito alla costruzione dell’antenna 5G sul colle di via. Nonostante le richieste e le opposizioni, i lavori per il cantiere non sono ancora iniziati. La questione riguarda diversi nodi e problemi legati alla realizzazione dell’impianto, che ancora non trovano una soluzione concreta. La situazione resta in sospeso senza ulteriori sviluppi ufficiali.

PONTEDERA Le recenti proteste dei vicini anche per la costruzione dell'antenna 5G sul colle di via di Montalto, i lavori che non partono, il ricorso al Tar della Trc Toscana Radio Comunicazioni che viene aggiornato anche avverso alle autorizzazioni concesse per costruire l'infrastruttura nel sito alternativo al colle del Santuario della Madonna di Ripaia. L'antenna di Treggiaia resta un rebus e non riesce ancora a mettere d'accordo tutti. Ottenute le nuove autorizzazioni dall'Unione Valdera e dagli enti competenti al rilascio dei pareri, la Inwit, incaricata a costruire l'antenna alta 36 metri per portare connettività nelle zone bianche secondo il Piano Italia 5G, non ha ancora aperto il nuovo cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenna 5G, tutti i nodi. E il cantiere non parte Antenna 5G, via libera al nuovo sito. Pareri ok, si può aprire il cantierePontedera, 14 febbraio 2026 – Con due settimane di anticipo rispetto al termine ultimo che l'azienda leader nella costruzione di torri 5G aveva... Antenna 5G, il duello. Spunta un altro noPONTEDERA Non trova pace la nuova antenna 5G che nei prossimi mesi verrà costruita a Treggiaia.