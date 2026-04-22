Stasera su Dmax andrà in onda una puntata della quinta stagione di “Falegnami ad alta quota” dedicata al bivacco alpino “Fiamme Gialle”, parte degli allestimenti permanenti del Muse. Questo bivacco, installato nello scorso autunno, sarà al centro della trasmissione. La serie televisiva si concentra sulla lavorazione del legno in ambienti di alta quota e sulle tecniche di costruzione utilizzate.

Il bivacco alpino “Fiamme Gialle”, entrato a far parte degli allestimenti permanenti del Muse lo scorso autunno, sarà protagonista della quinta stagione della trasmissione televisiva “Falegnami ad alta quota”. L’episodio, in onda stasera, mercoledì 22 aprile, alle 21.25 su DMAX, racconterà il.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

I fratelli trentini Curzel tornano su Dmax con “Falegnami ad alta quota”Al via la quinta stagione di “Falegnami ad alta quota” che andrà in onda ogni mercoledì alle 21:15 a partire dall’11 marzo su DMAX.

Leggi anche: Falegnami ad alta quota, il format estremo che fa il botto

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: ? Il bivacco alpino del Muse stasera su Dmax con Falegnami ad alta quota; Il volo del bivacco Fiamme Gialle, dalle Pale di San Martino al Muse, protagonista di Falegnami in alta quota: l’impresa sarà trasmessa in tv; Il bivacco Fiamme Gialle protagonista a Falegnami ad alta quota su DMAX; Il bivacco delle Fiamme Gialle trasportato in elicottero dal Cimon al Muse: l'impresa finisce in tv.

Il bivacco della Guardia di Finanza è sceso al MuseDa quota 3mila ora è stato installato sul tetto del Museo delle Scienze, una nuova vita per la struttura che ospitato per decenni gli alpinisti di tutto il mondo Per 57 lunghi anni ha accolto e dato ... rainews.it

Nuova vita per il bivacco Fiamme Gialle, dal Cimon della Pala al tetto del MuseIl Bivacco Fiamme Gialle, realizzato e gestito dall’omonima sezione CAI, è stato un punto di riferimento nelle Dolomiti centrali fin dalla sua realizzazione, nel 1968. Recentemente sostituito da una ... rainews.it

Il bivacco delle Fiamme Gialle trasportato in elicottero dal Cimon al Muse: l'impresa finisce in tv. La storica struttura alpina raccontata nel programma televisivo "Falegnami ad alta quota", che ha per protagonisti i fratelli Curzel di Caldonazzo. - facebook.com facebook

Meta Muse Spark spiegato in cinque punti. x.com