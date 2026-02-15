Meneghello recensioni da Reading per Olivetti

Meneghello ha scritto recensioni a Reading per Olivetti, perché ha scelto di analizzare le ultime novità pubblicate. La sua passione per i libri lo spinge a mettere in luce dettagli spesso ignorati, come la cura con cui vengono stampate le copertine. Per lui, ogni testo rappresenta un’opportunità di scoprire nuovi approcci e stili narrativi.

Scrittori e libri del Novecento Russell, Arendt, U, Hitler, «Lolita», Camus: «Libri in Inghilterra» (Ed. di Comunità), i testi di Luigi Meneghello per «Comunità» 1952-’61 Scrittori e libri del Novecento Russell, Arendt, U, Hitler, «Lolita», Camus: «Libri in Inghilterra» (Ed. di Comunità), i testi di Luigi Meneghello per «Comunità» 1952-’61 Destino di ogni recensore è dover svolgere il proprio discorso con i libri che capitano; ovvero che si scelgono, ma pur sempre entro il cerchio proposto dal momento editoriale. Per assecondare il discorso (e il destino) bisogna sperare nella buona sorte, in una stagione favorevole e, più alla larga, in anni interessanti, come un grande storico chiamava i giorni da lui vissuti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Meneghello, recensioni da Reading per Olivetti Silent Reading Rarty "Reading / Listening – Disintossicazione Digitale" Da Monza a Sydney e Montecarlo. Studenti globetrotter all’Olivetti Questa settimana, gli studenti dell’istituto albeghiero Olivetti di Monza sono tornati con storie di viaggio e lavoro all’estero.