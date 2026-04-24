Bitcoin a 79.000$ | rally istituzionale o rischio crollo del 20%?

Il prezzo del bitcoin ha raggiunto i 79.000 dollari il 22 aprile, in seguito a un miglioramento nelle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia, alcuni analisti avvertono che potrebbe verificarsi una correzione del valore fino a 64.000 dollari, indicando la possibilità di un calo del 20%. La salita di questo asset digitale ha attirato l’attenzione di investitori e commentatori specializzati.

? Cosa sapere Bitcoin raggiunge 79.000 dollari il 22 aprile grazie alla tregua USA-Iran.. Analisti TARA segnalano rischio correzione fino a 64.500 dollari per segnali tecnici.. Il prezzo di Bitcoin ha toccato quota 79.000 dollari il 22 aprile, segnando il massimo degli ultimi tre mesi grazie al rinnovato interesse delle istituzioni e alla stabilità geopolitica garantita dall’estensione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran decisa dal presidente Trump. L’allentamento delle tensioni vicino allo Stretto di Hormuz ha favorito un massiccio afflusso di capitali verso i mercati d’investimento, permettendo alla criptovaluta principale di superare la soglia degli 11 settimanali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin a 79.000$: rally istituzionale o rischio crollo del 20%? Bitcoin 67,000: opportunità di acquisto o nuovo crollo Notizie correlate Dal rally al crollo, come la guerra in Medio Oriente può ridisegnare il prezzo del bitcoinLa traiettoria del bitcoin nei prossimi mesi dipenderà dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Bitcoin sopra i 73.000$: allarme per un ultimo crollo del mercatoIl mercato delle criptovalute sta affrontando una fase di profonda rielaborazione strutturale, con il Bitcoin che si attesta sopra la soglia dei 73. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bitcoin corre verso i 79.000 USD: notizia apertura dello Stretto di Hormuz riaccende il rally; Notizie sul prezzo di Bitcoin: Cosa accadrà ora che BTC riconquista i 75.000$; Bitcoin si avvicina a una rottura sopra i 75.000 dollari con il rischio di short squeeze in aumento. Il prezzo di Bitcoin vicino ai 78.000$: la corsa si ferma oggi o riparte?Ieri il prezzo di Bitcoin è salito fino a 79.500$, prima di ridiscendere sotto i 79.000$. Cosa significa? Tutti i dettagli. cryptonomist.ch Bitcoin rally a $77.000: gli afflussi sugli exchange segnalano possibili vendite?Bitcoin verso i 77.000 dollari su Coinbase, il livello più alto da inizio febbrai. Bene anche gli indici con l'S&P 500 a nuovi record storici, che ... webeconomia.it I principali detentori di Bitcoin - facebook.com facebook #Oro verso i $5.000 nel 2026 e $10.000 entro fine decennio. Per questo analista è il nuovo #Bitcoin x.com