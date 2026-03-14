Bitcoin | strategia sotto i 100k e target a 30k

Un esperto di criptovalute ha spiegato come gestire i portafogli Bitcoin quando il prezzo scende sotto i 100.000 dollari, indicando un possibile obiettivo di circa 30.000 dollari. La strategia prevede diverse mosse da adottare in questa fascia di prezzo, senza però prevedere un ritorno immediato ai valori precedenti. La discussione si concentra sulle azioni consigliate in questa situazione di mercato.

Un esperto di criptovalute ha delineato una strategia dettagliata per gestire i portafogli Bitcoin al di sotto dei 100.000 dollari, individuando zone di domanda critiche tra i 44.000 e i 58.000 dollari come punti di inversione probabili. L’analista ChainHub prevede che il mercato possa scendere verso i 30.000 dollari prima di un eventuale rimbalzo, suggerendo una chiusura delle posizioni spot entro la fine di marzo per passare a strategie in corto. L’analisi si concentra sulla necessità di adattare le posizioni man mano che il prezzo si muove, con l’obiettivo di proteggere il capitale durante questa fase incerta del secondo trimestre del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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